Плаж на о. Кефалония е класиран на второ място по зрелищност в света

Един от плажовете на остров Кефалония в Гърция е избран за втория най-красив плаж в света за 2026 г., според експертна група, в глобално проучване, публикувано тази седмица.

"50-те плажа на света" е годишната класация на изключителни дестинации за плувци и любители на природата, която, "е кулминация на безброй дни, прекарани от нашите съдии, посланици на плажовете и екипа на "50-те плажа на света", изследвайки плажове по целия свят.

Зад проучването стоят общо над 1000 проверени туристически професионалисти, за разлика от други гласове, които се основават на потребители/посетители.

Тази година плажът Фтери, в северозападна Кефалония, заема второто място в света, отстъпвайки само на плажа Енталула във Филипините

Плажът Фтери, както отбелязват създателите на списъка, "е скрит в уединен залив, заобиколен от драматични бели скали и е достъпен предимно с лодка или чрез преход по стръмна пътека. Неговата изолация допринася за девствената и спокойна атмосфера, която го отличава от по-туристическите дестинации. Величествени бели скали ограждат плажа, извивайки се около ивица от поразителни бели камъчета, смесени с пясък, която се среща с кристално чистите тюркоазени води на Йонийско море. Недокоснатата красота и спокойната среда на плажа Фтери го правят рай за тези, които търсят мир и дълбока връзка с природата."

Това всъщност е един от трите гръцки плажа, включени в този топ 50. Другите два също са в Йонийско море, а именно на Лефкада и Корфу.

Става дума за Порто Кацики, известният плаж на Лефкада, класиран на 34-то място в списъка, и Порто Тимони на Корфу, който заема 46-то място.

Само Гърция, Тайланд и Австралия имат три места в световния топ 50.

Бившите плажове №1 са окончателно отстранени от годишния пул за гласуване. Вместо да се състезават година след година, тези несравними дестинации преминават в архива "Най-добрите от най-добрите". Това може да означава, че следващата година плажът Фтери може да се изкачи на първо място.

Фтери оглавява европейския топ 50 от 50-те плажа в света, следван от испанския Кала Макарела. Порто Кацики е на пето място, а Порто Тимони на девето.

В европейския топ 50 са още Вутуми на Антипаксос (#22), Ховоло на Скопелос (#29), Саракинико на Милос (#31) и Елафониси на Крит (#44).