Нора бучи зад печката, актьорът Ники Станоев аут от Hell’s Kitchen

Актьорът се провали във вечерната резервация

01.05.2026 | 08:55 ч. 0
Снимка: Нова телевизия

Актьор Ники Станоев отпадна от борбата за победата сред звездните готвачи в Hell’s Kitchen. Той изпита сериозни трудности с компонентите на станция "Месо и риба" на вечерната резервация и се прости с мястото в кухнята на шеф Виктор Ангелов.

Кулинарният ден предложи приключения с български привкус на отборите. След спечелено предимство, звездите продължиха победната си серия и поднесоха всички ястия на специалните гости от ансамбъл "Шевица". Загубата в предизвикателството донесе номинация на Събков, който направи редица грешки зад печката.

Втората резервация за деня протече повече от динамично. Въпреки намаления състав и изненадващи грешки, Черните съумяха да завършат вечерята си успешно. Влошените отношения между фотомодела Нора Недкова и нейните съотборници доведе до забавяне на поръчките, изгонване от кухнята и отнемане на куртката на актьора Ники Станоев.

