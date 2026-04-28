След серията от 21 000 труса: Ограничават достъпа до части от остров Санторини

Промяната ще бъде в сила до 31 март 2027 г.

28.04.2026 | 16:07 ч.
Снимка: IstockPhoto

Гръцките власти ограничават достъпа до определени райони на гръцкия остров Санторини заради геодинамични процеси и явления, съобщава гръцката телевизия „Скай“, позовавайки се на съобщение на Министерството на климатичната криза и гражданската защита.

Промяната, която ще бъде в сила до 31 март 2027 г., предвижда ограничаване на движението и натоварване на определени пътни артерии.

В началото на миналата година на острова имаше серия от земетресения до около пета степен по Рихтер. Трусовете предизвикаха въвеждането на извънредно положение на четири острова, затваряне на училищата и частична евакуация.

Свързани статии

Според данни на гръцкия институт по геодинамика в периода от 26 януари 2025 до 30 юни 2025 г. в района на вулканичния остров са регистрирани повече от 21 хиляди земетресения, съобщава телевизия „Скай“. Първоначалните оценки бяха за по-малък брой земетресения - 19 523.

Само за 11 дни в началото на февруари на гръцкия остров са засечени 216 земни труса с магнитуд от и над 4 по Рихтер.

Според сеизмолози повечето земетресения от миналата година са имали тектоничен характер и не е съществувала пряка опасност от изригване на вулкана на острова.
(БТА)

