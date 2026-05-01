Паднаха повечето искове за сексуално насилие срещу Стивън Тайлър от "Аеросмит"

Те са изтекли по давност

01.05.2026 | 09:17 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Калифорнийски съдия е отхвърлил по-голямата част от исковете за сексуално насилие срещу певеца от "Аеросмит" Стивън Тайлър, предявени от Джули Мизли. 

Всички претенции, с изключение на една, свързани с тригодишната им връзка през 70-те години, са отхвърлени поради изтичане на давностния срок, приложим в Масачузетс, където двамата са живели предимно по онова време.

Искът се отнася до твърдение, че двамата са имали сексуален контакт в хотел и във вана по време на посещение в Калифорния през 1974 г. Тогава Мизли е на 16 години, а Тайлър - в средата на двайсетте си. Възрастта за съгласие в Калифорния е 18 години, докато в Масачузетс е 16. 

Свързани статии

Калифорния е премахнала десетгодишния си давностен срок през 2016 г. в резултат на движението MeToo, което позволява на Мизли да продължи делото. Разглеждането му е насрочено за 31 август. 

"Само една нощ преди повече от петдесет години от тригодишна връзка може да остане", коментира адвокатът на Тайлър Дейвид Лонг-Даниълс пред Billboard, определяйки решението като "огромна победа" за клиента му.

Мизли отправи обвиненията за първи път през 2022 г. В иска си тя е цитирала мемоарите на Тайлър от 1997 г., в които певецът е написал, че "почти взел тийнейджърка за булка" и че родителите ѝ са подписали документ за попечителство, за да може той да я извежда извън щата. В иска се твърди също, че Тайлър я е принудил да направи аборт на 17 години и че тя е била "принудена и убедена, че това е романтична любовна афера". Тайлър е отрекъл всички обвинения, а адвокатите му са настоявали, че връзката е била по взаимно съгласие. 

