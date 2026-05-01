Търговското споразумение ЕС - Меркосур влезе в сила

Търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур влиза временно в сила от днес, въпреки висящо решение на върховния съд на ЕС относно законосъобразността му.

Сделката, сключена през януари след повече от 25 години периодични преговори, премахва митата върху повече от 90% от търговията между двете страни и създава една от най-големите зони за свободна търговия в света. Заедно ЕС и Меркосур представляват 30% от световния БВП и над 700 милиона потребители.

"От първия ден митата се намаляват и се отварят нови пазарни възможности", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Споразумението облагодетелства европейския износ на автомобили, вино и сирена, като улеснява навлизането на южноамериканско говеждо месо, птиче месо, захар, ориз, мед и соя в Европа.

Сделката се оказа разделяща в Европа. Франция водеше опозицията, безуспешно опитвайки се да блокира споразумението поради опасения за своите фермери, страхуващи се от конкуренцията на по-евтини стоки от Бразилия и нейните съседи. Непреклонната френска позиция предизвика публичен разрив с Германия. Европейският парламент от своя страна отнесе сделката до върховния съд на ЕС през януари, вместо да ѝ даде зелена светлина.