Тръмп ругае Нетаняху: Ти си луд, всички те мразят, а аз ти спасявам задника

Пореден спор е избухнал между президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Източници на Axios твърдят, чe Тръмп е бил ядосан на Нетаняху заради ескалацията на Израел в Ливан, затова го е разкритикувал в телефонен разговор, изпълнен с ругатни.

По-рано в понеделник Иран заплаши да се откаже от преговорите със САЩ относно действията на Израел в Ливан.

Според двама американски служители и трети източник, запознат с разговора, Тръмп нарекъл Нетаняху "луд" и го обвинил в неблагодарност. Американският президент също така се противопоставил на плана Израел да удари Бейрут.

Един американски служител заяви, че Тръмп е казал на Нетаняху, че изпълнението на заплахите му за бомбардиране на ливанската столица ще изолира допълнително Израел по света.

Според двама от източниците, Тръмп е твърдял, че е помогнал Нетаняху да не влезе в затвора - намек за подкрепата му по време на процеса срещу Нетаняху за корупция.

Обобщавайки забележките на Тръмп към Нетаняху, американският служител цитира:

"Ти си луд. Щеше да си в затвора, ако не беше аз. Спасявам те. Всички те мразят сега. Всички мразят Израел заради това."

Втори източник, запознат с разговора, каза, че Тръмп е бил "ядосан" и в един момент се развикал на Нетаняху:

"Какво, по дяволите, правиш?"

Според американският служител, Тръмп е знаел, че Хизбула е стреляла по Израел и че Израел трябва да се защити, но през последните дни е смятал, че Нетаняху ескалира по непропорционален начин. В допълнение към заплахите към Бейрут, Израел разширява сухопътната си операция в Южен Ливан.

Друг американски служител каза, че Тръмп е обезпокоен от факта, че Израел е убил толкова много цивилни в Ливан, и възразява срещу това, че израелците събарят сгради, за да елиминират дори един командир на Хизбула.

Израел вече не планира да нанася удари по цели на Хизбула в Бейрут, твърди израелски служител пред Axios

Тръмп и Нетаняху са водили няколко напрегнати разговора в миналото, но въпреки това са се координирали тясно по въпросите относно войната в Иран. Един служител заяви, че това е един от най-лошите разговори на Тръмп с Нетаняху, откакто се е завърнал на поста си.

Гневът на Тръмп изглежда е породен от факта, че решението на Нетаняху за ескалация в Ливан заплашва да провали преговорите му с Иран.

След разговора Тръмп публикува в Truth Social, че преговорите за Иран "продължават с бързи темпове".

На свой ред Нетаняху публикува изявление след разговора, в което твърди, че е казал на Тръмп, че Израел ще атакува цели в Бейрут, ако Хизбула не спре да атакува Израел, и че междувременно Израел ще продължи операциите си в Южен Ливан.

"Нашата позиция остава същата", написа Нетаняху.

Вторият американски служител твърди, че в действителност Тръмп е "прегазил" Нетаняху по време на разговора.

"Биби каза: "Добре, добре, просто се уверете, че всичко е наред", добавя служителя.

Офисът на Нетаняху не е отговорил на искане за коментар.

Меморандумът, по който САЩ и Иран преговарят, призовава за прекратяване на боевете в Ливан, съобщават източници на Axios.Това е бил източникът на предишен напрегнат разговор между Тръмп и Нетаняху.