Шофьор катастрофира при сблъсък с мечка на магистрала в Гърция

Природозащитни организации издирват животното, за да установят какво е неговото състояние

02.06.2026 | 09:48 ч. Обновена: 02.06.2026 | 09:49 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Произшествие с мечка е претърпял шофьор на магистралата „Егнатия“ в Северозападна Гърция, съобщава информационният портал „Вория“.

Инцидентът е станал в района на град Гревена в планинската верига Пинд, която е дом на голяма част от популацията на кафявата мечка в Гърция.

Водачът на автомобила е заместник-кмет на община Дескати. Той не е пострадал при сблъсъка с животното, но въпреки това превантивно е бил откаран в медицинско заведение. Колата му обаче е претърпяла сериозни щети.

Природозащитни организации издирват мечката, за да установят какво е нейното състояние.

Това е поредният случай от серия пътни произшествия в района с мечки, които все по-често се доближават до населените места в търсене на храна.
(БТА)

катастрофа мечка Гърция
