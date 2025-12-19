Искаш да видиш фонтана "Треви" в Рим, плащаш две евро

Туристите ще трябва да заплащат входна такса от две евро, за да се доближат до прочутия римски фонтан "Треви", който всекидневно привлича огромни групи туристи, съобщи кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери.

Забележителността, разположена на обществен площад, ще може да се разглежда безплатно от разстояние, но достъпът в непосредствена близост ще бъде разрешен само за посетители с билет, заяви Гуалтиери на пресконференция.