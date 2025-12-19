IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Искаш да видиш фонтана "Треви" в Рим, плащаш две евро

Прочутата забележителност ще бъде безплатна само от далечно разстояние

19.12.2025 | 18:37 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Туристите ще трябва да заплащат входна такса от две евро, за да се доближат до прочутия римски фонтан "Треви", който всекидневно привлича огромни групи туристи, съобщи кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери.

Забележителността, разположена на обществен площад, ще може да се разглежда безплатно от разстояние, но достъпът в непосредствена близост ще бъде разрешен само за посетители с билет, заяви Гуалтиери на пресконференция.

Тагове:

рим треви
