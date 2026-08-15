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Излязоха нови подробности за тайната сватба на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес

Кой е присъствал и къде е било събитието

15.08.2026 | 14:15 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Няколко дни след като Кристиано Роналдо обяви в социалните мрежи, че се е оженил за Джорджина Родригес, споделяйки снимка на брачните им халки, се появиха нови подробности за тайната им сватба.

Очакванията около сватбеното им тържество бяха големи, но двойката предпочете дискретна церемония, състояла се в Кашкайш, Португалия, далеч от публичното внимание. Нито футболистът, нито моделът са коментирали събитието, с изключение на официалното съобщение, потвърждаващо новината. Единственото, което се вижда на снимката, е ръцете на младоженците една върху друга, а на фокус са брачните им халки. Кадърът е повторение на този, с който Джорджина обяви годежа си с Роналдо, като тогава в центъра на вниманието попадна големият й годежен пръстен. 

Този четвъртък, 13 август, в испанското телевизионно шоу El Verano se mueve бяха разкрити нови детайли за брака, като се твърди, че се цитират официалните брачни документи. 

Къде и кога е била церемонията на Роналдо и Джорджина?

Цялата статия четете на Тialoto.bg

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