Русия е готова да обсъди обвиненията на САЩ за тайни ядрени опити

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е „готова” да обсъди с Вашингтон обвиненията на президента Доналд Тръмп, че е провела тайни подземни ядрени опити.

Напрежението между двете най-големи ядрени сили в света се засили, след като последният опит за разрешаване на конфликта в Украйна се провали, Русия проведе опити с ядрени оръжия, а Тръмп каза, че е наредил тестове на атомни оръжия.

Той обвини Москва, че е провела тайно ядрени взривове, а не само тестове на системи за доставка, което всички държави с ядрен капацитет правят редовно.

„Готови сме да обсъдим подозренията, изразени от нашите американски колеги, относно възможността да правим тайно нещо дълбоко под земята“, посочи Лавров в телевизионно интервю за държавните медии, цитирано от АФП.

Той отрече твърденията на Тръмп и каза, че САЩ могат да проверят дали Русия е тествала ядрена бойна глава чрез глобалната система за сеизмично наблюдение.

„Други тестове, както подкритични, така и такива без верижна ядрена реакция, и тестове на носители, никога не са били забранявани“, добави Лавров.

Тръмп обвини както Русия, така и Китай, че тестват ядрени оръжия в интервю за американската телевизия Си Би Ес Нюз по-рано този месец, след като внезапно отмени предложената среща на върха с Путин по въпроса за Украйна.

Лавров обаче заяви, че двете теми не са свързани.

„Не бих смесвал темата за ядрените тестове с темата за срещата на върха в Будапеща“, каза той.

Той също така добави, че Москва все още е отворена за евентуална среща между Путин и Тръмп.

„Готови сме да обсъдим с нашите американски колеги възобновяването на подготвителната работа за предложената среща на върха между лидерите на Русия и САЩ“, подчерта руският външен министър.

През последните месеци Тръмп става все по-разочарован от Путин заради отказа на кремълския лидер да прекрати почти четиригодишната си офанзива срещу Украйна.