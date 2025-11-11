Крис Дженър вдигна звездно парти в стил Джеймс Бонд за 70-ия си юбилей

Крис Дженър отпразнува рождения си ден в събота, 8 ноември, с парти в стил Джеймс Бонд, заобиколена от членове на известното си семейство и няколко звездни приятели.

Бизнес дамата и риалити звезда отпразнува 70-ия си рожден ден в събота, 8 ноември, с тематично парти в стил Джеймс Бонд, на което бяха поканени част от семейството ѝ и няколко звездни приятели.

Проведено в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, партито посрещна известни имена като Опра Уинфри, Марая Кери, Тайлър Пери, Вин Дизел и Марк Зукърбърг. Принц Хари и Меган Маркъл, както и Адел и Рич Пол си спретнаха романтична вечер, присъствайки в елегантни тоалети и хванати за ръка.

Членове на клана Кардашян-Дженър също бяха сред гостите на Крис, чийто истински рожден ден бе на 5 ноември. Дъщерите ѝ Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Кендъл Дженър и Кайли Дженър зарадваха майка си с подаръци. Към тях се присъединиха съпругът на Кортни – Травис Баркър, бившият ѝ съпруг Скот Дисик, бившият приятел на Клои Кардашян, Тристан Томпсън, както и гаджето на Крис – Кори Гамбъл.

Според TMZ, Бруно Марс е бил музикалната изненада за рожденичката.

Източник: Tialoto.bg