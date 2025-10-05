IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Затопля се рязко, но пак ще вали

Дневните температури в цялата страна ще са около 18-21°C

05.10.2025 | 06:40 ч. Обновена: 05.10.2025 | 09:52 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

През нощта срещу неделя над почти цялата страна времето ще бъде с разкъсана облачност. Ще духа слаб западен вятър. Минималните градуси ще бъдат между 3° и 5°C, по морето – малко по-високи, до 8–9°C. По-ниски стойности се очакват в планинските райони на Югозападна, Дунавската равнина и крайните североизточни райони – около 1–3°C. Ще има условия и за слани! 

През деня в неделя над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Към края на деня от югозапад облачността ще се увеличи и през нощта срещу понеделник ще  започнат валежи от дъжд, свързани с очаквания нов циклон! 

Дневните температури в цялата страна ще са около 18-21°C.
В София

През нощта срещу неделя  времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Ще има условия за слани! 

Минималните температури ще бъдат между 2°С до 3°C. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд облачността ще се увеличава. Дневните температури ще са между 14°-15°C. 
В планините 

Времето ще е с разкъсана облачност. Привечер над крайните западни и северозападни райони ще започнат валежи от дъжд. Валежите през следващите 72 часа ще са значителни, ще има и валежи от сняг и под 900 метра! Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. 

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. През деня и със повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 18° и 19°С. Температурата на морската вода е между 17 и 20°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала./ MeteoBalkans

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето слънчево вали дъжд
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem