Слънчево и горещо време в петък, в неделя идват дъждове

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°

28.08.2025 | 17:15 ч. Обновена: 28.08.2025 | 20:42 ч. 1
БГНЕС

През нощта ще бъде ясно, ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в повечето райони ще стихне, а утре ще бъде слънчево, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

През деня ще духа слаб, в Източна България – до умерен, вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°.
  
Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.
   
В събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°. 

Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече – в Централна и Северна България. 
 

