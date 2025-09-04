Времето днес: Остава топло, на места ще превалява

Минималните температури днес ще бъдат от 16 до 22 градуса, по Черноморието - до 23 градуса. През деня ще ще има повече облаци над южните и над източните райони, с възможност за слаби валежи в Рила и в Пирин.

Вятърът ще бъде слаб със скорост до 20 км/ч, от северозапад. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, в района на София - 29 градуса, а по Черноморието дневни температури ще бъдат от 29 до 31 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

По Черноморието максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 28 до 31 градуса. Вятърът ще е от югоизток със скорост до 25 км/ч. Температурата на морската вода ще бъде от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до метър и половина.

Над планините ще има превалявания, по-съществени в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части, над 2500 метра, ще бъде умерен от запад, с пулсове до 30 км/ч. Максималните температури за деня - над 2500 метра височина, ще бъдат около 11-14 градуса.

В петък по Черноморието ще има облаци и мъгли, а на запад ще бъде предимно слънчево.

В събота ще вали в Западна и в Северна България, а в неделя в планините от западните райони.