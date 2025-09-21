IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Утре настъпва астрономическата есен

В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното

21.09.2025 | 21:05 ч. Обновена: 21.09.2025 | 22:07 ч. 3
Утре настъпва астрономическата есен

В понеделник, в 21:19 часа българско време, настъпва астрономическата есен.

Тогава е и моментът на есенното равноденствие.

В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното.

Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.

Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

есен астрономическа есен
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem