Облачността в страната ще е променлива, по-често ще виждаме слънце

На 10 октомври ще духа слаб, в Дунавската равнина и по крайбрежието до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°.

Облачността над страната ще е променлива, на места по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над планинските райони и над западната половина от страната, но само на отделни места в планините ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°. Това съобщи НИМХ.