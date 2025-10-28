Слънчево и приятно ще бъде времето в сряда

През нощта ще е предимно ясно. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В сряда ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

В четвъртък и петък времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 18° и 23°.(НИМХ)