IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Времето днес: Ниска облачност преди обяд, след това слънце

Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса

18.12.2025 | 07:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес до обяд на много места в равнините и низините все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и над страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 10 и 15, в София - около 11°.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето облачно слънчево
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem