Снежна Коледа в Северна България и по пътищата, на останалите места ще вали дъжд

През следващото денонощие ще бъде облачно и с повсеместни валежи, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология.

През нощта дъждът в северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг. По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава.

На Коледа сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд.

В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

В планините ще бъде облачно и с обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. В петък и събота облачността ще остане предимно значителна, с временни разкъсвания и намаления, по-значителни – през втория ден. На отделни места, главно в североизточните и планинските райони, ще превали слаб сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и нула градуса, а максималните - между 1° и 6°. (НИМХ)