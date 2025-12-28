Времето днес: Оранжев и жълт код за силен вятър

Оранжев и жълт код за силен вятър е обявен в страната за 28 декември.

12 области попадат в оранжевия код. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Сливен, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград.

На места поривите на вятъра ще достигат до 80-100 км/ч. В останалата част вятърът ще бъде със скорост до 60-80 км/ч.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Атмосферното налягане преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места – главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури преди обяд ще бъдат – между 2° и 7°, в София – около 3°.



Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините облачността ще бъде променлива, по-често – значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават. Към 14:00 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.



Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще бъдат предимно между 5° и 10°.