Времето днес: Облачно и мъгливо

На отделни места ще преръми

24.01.2026 | 07:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Днес на много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо или с ниска слоеста облачност. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места ще преръми. Ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°, в София – около 4°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.

времето облачно мъгливо
