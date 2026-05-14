IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Слънчево време днес, но на места ще превали

Температурите стигат 22 градуса

14.05.2026 | 07:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, а в източните и планинските райони - и купесто-дъждовна. На отделни места се очакват слаби валежи от дъжд.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 18°.

Времето в планините

В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, който за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра - около 4°.

Свързани статии

Времето по Черноморието

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, а след обяд често значителна. На места ще превали дъжд.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-17°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, съобщават от НИМХ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

времето слънчево дъжд
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem