Новини Днес | 93

Утре слаб дъжд на места, в планините - сняг

Максималните температури ще са в широк диапазон

06.02.2026 | 17:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

През нощта ще бъде облачно и на много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Ще бъде почти тихо. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. 

Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна – между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10°-11°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя облачността ще е по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Все още ще е топло, но с умерен северозападен вятър дневните температури ще започнат да се понижават. 

В понеделник застудяването от изток-североизток ще продължи. Ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна – предимно от дъжд. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще се понижат, повече дневните.

