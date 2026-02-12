Синоптик: До края на месеца ще се редуват сняг и слънце

Балканите ще бъдат както тези дни, така и следващата седмица, притегателен център за циклони, които ще преминават бързо. По отношение на времето, ще се почувстваме като във Великобритания, където всеки ден преминават по един-два фронта с много динамично време.

Това каза синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин".

Днес максималните температури в югозападните региони ще достигат около 13-14 градуса.

"Това са високи температури, с около 2-3° по-високи от климатичните норми за февруари. Утре температурите в населените места ще се понижат, ще са между 5 и 11°. Ще има много валежи, предимно от дъжд, а по планините - мокър сняг. По-съществените валежи се очаква да бъдат в началото на следващата седмица - понеделник, вторник, когато по планините ще се образува снежна покривка от порядъка на 10-15 см", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Утре единствено северозападните райони ще бъдат пощадени от валежите - там ще бъдат най-малко.

"В събота ще бъде предимно слънчево. Денят ще започне с валежи по нашето Черноморие, но те бързо ще се изнесат на изток. На 14 февруари ще е слънчево, ще има средна и висока облачност. По планините, над 2500 метра, ще бъдат от -5 до минус 6 градуса. В неделя около обяд валежите ще обхващат цялата страна, късно следобед ще бъдат главно над източните райони. Денят няма да е подходящ и за практикуване на "белите спортове" - ски, сноуборд, особено във високите писти и части на планината", подчерта синоптикът.

Във вторник валежите ще бъдат предимно от сняг.

"Температурите ще са от 3 до 8 градуса, в планините също ще вали сняг. В сряда чувствително ще се затопли, а в четвъртък отново ни очакват превалявания от дъжд и сняг, ще има и сериозно понижение на температурите. В населените места температурите в четвъртък и петък ще се движат от 1 до 5-6°", добави Петър Янков.

Тогава снегът ще бъде повече в северните райони.

Следващите валежи, които се очаква да донесат захлаждане, са около 23-24 февруари.