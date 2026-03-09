IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Очаква ни слънчево време до края на седмицата

Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса

09.03.2026 | 12:47 ч. Обновена: 09.03.2026 | 12:51 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

До края на седмицата времето в страната ще бъде предимно слънчево, съобщава дежурният синоптик Красимир Стоев от отдела "Прогнози на времето" в Националния институт по метеорология и хидрология НИМХ.

В часовете преди обяд, на места в низините и по Черноморието, ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът в приземния слой ще е от изток-североизток - слаб, в източните райони до умерен. 

През тази седмица преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а максималните - между 13 и 18 градуса. По-ниски ще са температурите по Черноморието - между 8 и 11 градуса. 

В началото на следващата седмица от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява, но все още ще е без валежи.

Най-ниските температури през март в страната ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите - между 21 и 26 градуса.

