Синоптик: На изборите слънце, в деня за размисъл - с чадър

Петър Янков: До 20-27 градуса ще бъде в края на следващата седмица

16.04.2026 | 11:17 ч. 1

Изборният ден - 19 април, ще започне със слънчеви часове. Бързо ще се заоблачава, главно и централните и източните части от страната, предимно в южните райони - ще превалява слабо. В София не се очакват валежи. Това каза синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

Сънародниците ни в Турция ще гласуват на фона на дъждове. В България преваляванията ще бъдат слаби, уточни той.

"Температурите ще бъдат между 18 и 23-24 градуса. В Гърция валежи не се очакват", допълни синоптикът.

В деня за размисъл - 18 април, чадърът ще бъде необходим аксесоар.

"Валежите ще бъдат по-съществени в западните и централните части от страната. Ще бъдат слаби, но ще съществуват. Температурите ще бъдат между 18 и 23 градуса в страните. По планините ще има слаби превалявания в Рила и Пирин", прогнозира Янков.

По думите му в неделя вечерта валежите ще спрат временно.

"Облачността ще се разкъсва. Понеделник започна с лъжовно слънце, ще има бързо увеличение на облачността. Вечерта започва продължителен период с валежи, ще продължават във вторник и сряда. По значителни по количества ще бъдат в северните части от страната - над 20-30 литра на квадратен метър. От четвъртък започва стабилизиране на въздушната маса, със слънце и сериозно повишение на температурите", каза синоптикът.

Температурите ще достигат до 20-27 градуса в края на следващата седмица.

"Валежите са с летен характер. Опасност от градушки има след началото на май. Сега има слаби такива", информира Янков.

В неделния ден Мадрид ще бъде най-топлата европейска столица.

Bulgaria ON AIR време прогноза избори
