След плажните температури през уикенда идва застудяване и градушки

Предстоящите почивни дни в България ще предложат слънчево и горещо лятно време с температури до 37 градуса, преди настъпването на динамична седмица и рязък студен атмосферен фронт в сряда.

Плажни температури през уикенда

В разгара на лятото времето в събота и неделя ще бъде предимно ясно и много топло. Следобедните температури в по-голямата част от страната ще достигнат стойности от 32 до 37 градуса. По Черноморието условията ще са отлични за плаж, като въздухът ще се нагрее до 30 градуса, а морската вода ще бъде около 25 градуса.

Въпреки доминиращото слънце, в следобедните часове на изолирани места ще се оформят кратки летни валежи, придружени с гръмотевици. В съботния ден тези явления ще бъдат характерни предимно за планинските райони, докато в неделя вероятността за тях се пренася над отделни локации в Северна и Западна България.

Студен фронт и опасност от градушки

През новата седмица метеорологичната обстановка ще стане значително по-динамична. Първите дни ще запазят преобладаващо слънчевия си характер, с температури между 30 и 35 градуса до вторник. Следобед и вечерта обаче ще има условия за кратки дъждове, като в крайния Югозапад ще се появи риск от градушки.

Преломният момент ще настъпи в сряда, когато над страната ще премине рязък студен атмосферен фронт. В централните и източните райони на България се очакват временно интензивни валежи със силна гръмотевична активност и повишена опасност от падане на градушка.

Средиземноморски циклон

Към края на предстоящата седмицата ранните прогнози предвиждат оформянето на циклон в района на Средиземноморието. В зависимост от неговата сила и конкретна траектория, съществува сериозна вероятност облачността над страната да се увеличи, а валежите да обхванат по-широк периметър.

В резултат на този синоптичен процес и нахлуващия по-студен въздух, през втората половина на седмицата жегите ще отстъпят. Дневните температури ще се понижат чувствително и ще се установят в интервала между 25 и 30 градуса.