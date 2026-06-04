Частично бедствено положение в две общини във Варненско, водата заля къщи и дворове

Поройните дъждове създадоха проблеми в област Варна, като в общините Дългопол и Вълчи дол беше обявено частично бедствено положение, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

Този следобед силните валежи доведоха до преливане на дерето в село Медовец. Водата е засегнала 10 къщи, като са наводнени партерни етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки.

В 17:30 часа кметът на община Дългопол Георги Георгиев обяви частично бедствено положение.

Същата мярка предприе и кметът на Вълчи дол Калоян Цветков. Причината е повишеното ниво на водите на язовир "Генерал Колев". Започнало е контролирано изпускане, а градоначалникът следи лично ситуацията около водоема.

Пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в село Генерал Колево.

Към момента няма бедстващи хора на територията на двете засегнати общини. За обстановката са информирани Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна и МВР.

В останалите общини от област Варна ситуацията е спокойна. Според прогнозата на синоптиците валежите в цялата област се очаква да спрат до полунощ.