До обяд слънце, следобед дъжд на изток и в планините

В сутрешните часове днес на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад.

Ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°-27°. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици, ще се активизират.

Атмосферното налягане още ще се повиши и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънце в планините

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

По морето ще превали

Над Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 25°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.