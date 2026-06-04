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България има нужда от по-добра система за доброволци

Явор Цветков: Трябва време за подготовка и стиковане

04.06.2026 | 23:22 ч. 0

Синоптиците предупредиха за жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури в 13 области в страната. На фона на зачестяващите природни бедствия темата за доброволците отново излиза на преден план - именно те често са сред първите, които се включват при пожари, наводнения и кризисни ситуации.

Въпреки това България остава сред държавите с най-малко доброволци в Европа.

"Може би има плавна тенденция към нарастване, но цифрите все още са ниски. Липсата на организация и система, която да канализира гражданската енергия към доброволчеството донякъде отказва хората", заяви председателят на Националната асоциация на доброволците Явор Цветков в "Директно".

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Според него гражданите, които се включват спонтанно при бедствия, често не са достатъчно подготвени, а това може да създаде допълнителен риск.

"Съпричастността не е единственото качество, което човек трябва да притежава. Процесът, когато настъпи произшествие е мотивиращо и след това мотивацията намалява. Трябва време за необходима подготовка и стиковане с колегите", допълни той пред    Bulgaria ON AIR.

По думите му е нужна по-добра система, която да насочва желаещите да помагат, да ги обучава и да ги включва ефективно в действията при бедствия.

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