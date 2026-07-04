Слънчево и горещо, възможни са превалявания

Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Обявен е жълт код за 7 области в Северна България за интензивни валежи.

Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. / БГНЕС