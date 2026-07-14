BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 89

Времето утре: Слънчево, само на отделни места ще превали

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°

14.07.2026 | 18:15 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре - слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. 

В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието - от изток-североизток. 

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски - по крайбрежието на морето, в София - около 32°, сочи прогнозата на НИМХ.
    
По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд - с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
  
В планините също ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части - умерен, вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.
  
В четвъртък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове - с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра, на повече места в Западна и Централна България, по-късно през деня - и в отделни райони на изток. Възможни са градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, по-ниски - по Черноморието. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

прогноза за времето
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem