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Линейка се преобърна след сблъсък с кола край Враца, всички пътници са ранени

Лек автомобил със софийска регистрация е излязъл от паркинг на крайпътно заведение и внезапно се е включил в движението

14.07.2026 | 18:32 ч. Обновена: 14.07.2026 | 18:32 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежък пътен инцидент между лек автомобил и линейка е станал на обходния път на Враца.

По първоначална информация лек автомобил със софийска регистрация е излязъл от паркинг на крайпътно заведение и внезапно се е включил в движението по околовръстния път. В автомобила е пътувала възрастна двойка.

При включването си в пътното платно автомобилът е бил ударен от линейка, която е транспортирала пациент. Вследствие на сблъсъка са пострадали всички участници в движението – пътниците от лекия автомобил, екипът на спешната помощ, шофьорът на линейката, както и пациентът, превозван в нея.

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Катастрофата е станала около 15:00 часа. Причините за инцидента се изясняват, посочиха от полицията. 

Пътят е частично отворен в едната лента, съобщават от Агенция пътна инфраструктура на сайта на агенцията. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.
Двамата шофьори от катастрофата с линейка и автомобил на околовръстното край Враца са без алкохол в кръвта, казаха дирекция на Министерство на вътрешните работи.

Шофьорът на линейката и медицинското лице са насочени към болницата във Враца, добавиха от полицията. Линейката е пътувала с пациент за столичната болница „Пирогов“. След инцидента пациентът е пренасочен с друга линейка към София. 

Пред БТА шофьорът на автомобила Зарко Захариев каза, че нито е видял, нито чул линейката, когато е излизал на главния път. По думите му, той и съпругата му пътували от Нова Загора към Видин и спрели в крайпътно заведение, намиращо се на околовръстното шосе на Враца.
 „На излизане се огледах, нито видях, нито чух линейка и тръгнах да излизам. Секунда след това стана ударът“, каза Захариев.  
Околовръстното шосе на Враца в момента е отворено за движение в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция.

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