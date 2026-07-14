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Рибарски: Очакваме Стоян Мавродиев да разкрие как са отклонявани средства от ББР

Депутатът от ПП бе категоричен, че няма различни формати за Украйна, трябва да участваме във всички

14.07.2026 | 18:30 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От Стоян Мавродиев очакваме да видим дали реално има какво да разкрие и най-вече как точно са отклонявани средствата от ББР. При правителството на Кирил Петков тези порочни практики бяха разкрити и категорично прекратени.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски, който коментира темата за Стоян Мавродиев. Тази сутрин бившият шеф на ББР беше екстрадиран в България и получи обвинение за длъжностно присвояване.
Позицията за "коалиция на желаещите" 

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На въпрос за изразената в Париж позиция на премиера Румен Радев относно т.нар. "коалиция на желаещите", Рибарски бе категоричен – България рискува да изпадне в самоизолация, ако не се включи активно в общоевропейските отбранителни формати.

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"От национален интерес е ние да участваме в такива формати. Няма отделни формати, абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз. И ние си налагаме по този начин една самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на нежелаещите. Както виждате, коалицията на желаещите се разширява и там се обсъжда в момента противоракетната и противовъздушната отбрана на цяла Европа. България, ако иска да надгради своите способности, трябва да участва в такива колективни обсъждания и да се възползва от наученото от тази война в Украйна“, каза още Рибарски.

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