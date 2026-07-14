Днес повече слънце, малко дъжд

След краткотрайните валежи времето се стабилизира. Очаква ни слънчев ден в по-голямата част от страната, с минимален риск от следобедни превалявания в планините и Източна България.

Следобед ще се развие

временна купеста облачност,

най-вече над планинските масиви и в източните части на страната. На отделни места там не са изключени краткотрайни превалявания, но те ще бъдат локални и ще обхванат малка част от територията.

Ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър, който ще създава приятно усещане въпреки повишаващите се температури. Максималните стойности ще бъдат между 30°С и 34°, което ще върне типичното юлско време в България.

В София слънчев летен ден

Жителите на столицата могат да очакват предимно слънчев и приятен летен ден. Сутринта ще бъде свежа, а през деня температурите постепенно ще се повишат до около 30°. Облачността ще остане незначителна през по-голямата част от деня, като вероятността за валеж е минимална.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще прави времето комфортно както за разходки, така и за дейности на открито.

В планините идеално за туризъм

Планинските райони също ще се радват на преобладаващо слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, а на изолирани места са възможни краткотрайни летни превалявания.

Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигнат около 23° на 1200 метра и около 15° на 2000 метра, което създава добри условия за туризъм, особено в сутрешните часове.

По Черноморието дъжд следобед

По Черноморието времето ще бъде благоприятно за плаж. Денят ще започне със слънце, а следобед на места ще се появи временна облачност с възможност за краткотрайни превалявания, главно по северното крайбрежие.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°, а морската вода ще остане приятно топла – между 21° и 24°. Морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение около 2 бала, а към вечерта вятърът постепенно ще отслабне.