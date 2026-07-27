Времето утре: Жега, на места ще превали след обяд

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад, а в източната половина от страната – ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а в София – около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На изолирани места главно в масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

В сряда ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Температурите ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 32° и 37°, малко по-ниски по Черноморието. В четвъртък ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще продължат да се повишават.