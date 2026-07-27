Денят започва с дъжд и завършва с жега

Днес над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в Източна България - от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София 31°-32°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Кратки валежи в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По морето ще превали на север

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.