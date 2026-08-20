Днес слънчево и горещо, на места до 38°

Температурите днес отново ще бъдат високи, на места в низините и равнините дневните стойности ще достигнат до 38°.

В по-голямата част от страната вятърът ще бъде слаб до почти тих. В Североизточна България ще духа слаб южен вятър.

В сутрешните часове ще бъде облачно

над крайните източни райони и по Черноморието на места ще се образува ниска облачност или ще има намалена видимост. Постепенно тези явления ще отслабват и през по-голямата част от деня небето ще остане ясно или с незначителна облачност.

Следобед ще се развива малко количество купеста облачност, главно над Родопите, но вероятността за съществени валежи ще бъде ниска.

Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони ще се усили до умерен от югоизток. Най-високите температури ще бъдат между 33°С и 38°C, като по Черноморието ще останат по-ниски.

В София слънчево и горещо

През деня в четвъртък ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб вятър, а с напредването на деня температурите бързо ще се повишават.

Очакваната максимална температура в столицата ще бъде около 34-35°C. Следобед ще преобладава слънчево време с малко количество купеста облачност, но условия за значими валежи не се очакват. Времето

Заради високите температури и силното августовско слънце усещането през следобедните часове ще бъде за типично горещо лятно време. Най-топло ще бъде в часовете между ранния и средния следобед.

В планините облачно без дъжд

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. Следобед ще се появи незначителна купеста облачност, главно над Родопите, но вероятността за валежи ще бъде малка.

Вятърът ще бъде умерен от югоизток, а по най-високите и открити части ще бъде от северозапад. На около 1200 метра максималната температура ще достигне около 28°, докато на 2000 метра ще бъде около 22°.

Топлото време ще се усеща и в планинските курорти, макар температурите там да останат значително по-ниски спрямо низините.

По Черноморието чудесно за плаж

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В ранните сутрешни часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост, която постепенно ще се разсее.

Ще духа слаб югоизточен вятър, който следобед ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Температурата на морската вода ще бъде около 24–25°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала, което ще създава сравнително добри условия за плаж и морски туризъм.