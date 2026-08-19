Студеният фронт се изтегля на изток, жегата остава

В сутрешните часове облачността ще бъде променлива, като на места в южните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи. По-значителни локални прояви са възможни в планинските райони. В отделни места, главно в Родопите, ще има условия и за гръмотевична дейност.

С напредването на деня студеният фронт ще се изтегля на изток и атмосферните условия постепенно ще се стабилизират. Облачността над почти цялата страна ще намалее, а следобедните часове ще бъдат предимно слънчеви.

Вятърът ще бъде слаб до умерен,

от запад-северозапад. В следобедните часове постепенно ще отслабва в голяма част от страната.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 36°C, като по Черноморието ще останат по-ниски. Най-топло ще бъде в части от Дунавската равнина и Южна България.

В София топло, но по-прохладно

В София утре денят ще започне с променлива облачност, но постепенно облаците ще намаляват. Валежите в столицата не се очаква да бъдат основният сценарий, а през втората половина на деня ще има повече слънчеви часове.

Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, който постепенно ще отслабва. Максималната температура в София ще достигне около 30°.

Заради преминаването на студения фронт времето ще бъде малко по-свежо в сравнение с най-горещите дни, но температурите все още ще останат високи за средата на август.

В планините значителна облачност

В планинските райони облачността ще бъде по-значителна преди обяд. Следобед повече облаци ще се задържат главно над Рило-Родопската област.

На места ще превали дъжд, като най-голяма вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Родопите. Не се изключват локални по-интензивни валежи в отделни планински райони.

Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад. В по-ниските части на планините постепенно ще отслабва през деня.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието валежи на юг

По Черноморието по-значителна облачност ще има през първата половина на деня. На отделни места, главно по Южното Черноморие, са възможни краткотрайни валежи.

Следобед облачността ще намалее и времето ще стане предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода ще бъде около 24°–25°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.