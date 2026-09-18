Времето днес: Слънце през деня, облаците се увеличават следобед

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, около средното за месеца.