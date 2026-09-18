Извращение: Мъж медсестра е обвинен в сексуално насилие над 24 души с увреждания

Германски мъж медицинска сестра е обвинен в сексуално насилие над деца, младежи и възрастни с увреждания, за които се е грижил, в продължение на няколко години, съобщиха прокурорите в Бамберг.

33-годишният мъж е обвинен в малтретиране на 24 души с увреждания в три различни институции в Бавария от октомври 2018 г. насам, съобщиха прокурорите.

Смята се, че мъжът е правил снимки в близък план на жертвите си, сред които има непълнолетни под 14-годишна възраст, за да задоволи сексуалните си фантазии. Твърди се също, че е докосвал няколко от жертвите си.

Разследващите смятат, че "поради тежките си физически и психически увреждания, жертвите не са могли да разпознаят и разберат извършените срещу тях престъпления като такива".

Разследване срещу заподозрения е започнато, след като германски следователи са получили сигнал от Националния център за изчезнали и експлоатирани деца на САЩ (NCMEC) за няколко детски порнографски видеоклипа, качени в облак.

Според прокурорите, германски следователи са претърсили апартамента на мъжа през март, като са иззели над 38 000 изображения с детска порнография и над 600 видеофайла с детска порнография от устройства за съхранение.

Прокурорите обвиняват мъжа в производството и притежанието на детска порнография, сексуално насилие над деца, пациенти и уязвими лица в домове за грижи, както и нарушаването на личния живот и личните права чрез правене на снимки.

Ако бъде признат за виновен, заподозреният, който е поставен под стража, може да бъде осъден на затвор от 1 до 15 години.