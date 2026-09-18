Кризата с танкерите на САЩ се задълбочава: Старите KC-135 остават, а KC-46 се бори с проблеми

Военновъздушните сили на САЩ се сблъскват с нарастващи трудности при поддържането на флота си от самолети за зареждане с гориво във въздуха, като способността им да поддържат глобални въздушни операции е все по-ограничена от възрастта на техните KC-135 Stratotanker и продължаващите проблеми с по-новите KC-46A Pegasus. Неотдавнашна оценка от Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO) установи, че състоянието и поддръжката на флота от танкери са се влошили значително, докато преходът на въоръжените сили от KC-135 към KC-46 не е осъществен достатъчно бързо, за да предотврати нарастваща разлика в способностите. Развитието е особено важно, като се има предвид зависимостта на въоръжените сили на САЩ от зареждане с гориво във въздуха, за да проектират въздушна мощ на огромните разстояния, разделящи американските бази от потенциални театри на военни действия, пише MWM.

GAO установи, че пълната способност за зареждане с гориво на флота от танкери – делът на самолетите, способни да изпълняват всичките си възложени мисии – е намаляла значително между 2019 и 2025 г. Публично публикуваната версия на доклада пропуска някои от най-чувствителните данни за готовност, но въпреки това оценката идентифицира сериозни рискове за поддръжка и заключава, че Военновъздушните сили не са оценили или смекчили адекватно дългосрочните рискове, пред които са изправени техните танкери. Впоследствие GAO издаде четири препоръки, включително приемането на по-добри показатели за оценка на способността за зареждане с гориво и цялостна оценка на рисковете за поддръжка, засягащи както KC-135, така и KC-46A.

KC-135 е гръбнакът на американското зареждане с гориво във въздуха повече от шест десетилетия,

като самолетът влиза в експлоатация за първи път през 1957 г. Въпреки че обширната модернизация, включително нови двигатели и авионика, е позволила на самолета да остане оперативно подходящ, основните корпуси сега са изключително стари. Към началото на март 2026 г. Военновъздушните сили са разполагали с 373 KC-135 в своя инвентар, въпреки че оттогава няколко са били загубени или повредени при ирански удари. Въоръжените сили продължават да разчитат на този тип самолети, въпреки че са започнали програмата си за подмяна преди повече от десетилетие. Недостигът на резервни части за KC-135 е влошил съществуващите проблеми, принуждавайки операторите да премахват функциониращи компоненти от един самолет, за да поддържат друг в експлоатация, оставяйки някои самолети на земята за продължителни периоди. Длъжностни лица предупредиха, че това „каннибализиране“ е „неустойчиво в дългосрочен план“ и може да има значителни последици за здравето на флота от танкери.

KC-46A, разработен да замени KC-135, е базиран на самолета Boeing 767 и предлага значително по-голям капацитет и по-модерни системи, както и защитно оборудване, предназначено да подобри оцеляването. Програмата обаче е била затруднена от технически проблеми и забавяния от самото си създаване. Поради продължаващи проблеми и забавяния в разработката, KC-46A все още не е напълно завършен с оперативни изпитания, въпреки че вече е в ограничена експлоатация, което от години представлява проблем с паралелното използване за Военновъздушните сили. Неотдавнашни доклади на Пентагона и ВВС на САЩ потвърждават, че първоначалните оперативни изпитания и оценка на KC-46 все още са незавършени, въпреки че тестовете на практика продължават от 2019 г. Докладът от тестовете на Пентагона обобщава, че самолетът "не е успял да отговори на няколко показателя за пригодност". Процентът на годност за изпълнение на мисия остава под необходимите прагове.

Основните причини, поради които KC-46 остава заседнал в продължителна фаза на тестване, включват проблеми със системата му за дистанционно виждане и изискването за редизайн на задвижващия механизъм на стрелата, което, наред с други системни проблеми, е попречило на завършването на процеса на първоначални оперативни изпитания и оценка през последните седем години. Въпреки че са събрани приблизително 85 процента от необходимите полетни данни, той не може да бъде финализиран, докато не бъдат инсталирани и валидирани обновени компоненти. Проблемите с KC-46 привлякоха по-голямо внимание след повредата на един от самолетите при излитане от военновъздушната база Морон в Южна Испания, която затвори пистата на съоръжението за няколко дни, забавяйки едноседмичното военно струпване срещу Иран. Наред с проблемите с надеждността, нивата на годност на съществуващия флот остават изключително ниски, въпреки че самолетите са новопостроени.

Дори след планираното разширяване на флота KC-46, ще остане значителна празнина. Военновъздушните сили обмислят придобиването на до 263 KC-46A, но това все пак би оставило службата зависима от голям брой KC-135 за години напред. Тъй като флотът KC-135 продължава да остарява, предизвикателството не е просто да се подменят самолетите, а да се поддържа достатъчен брой.