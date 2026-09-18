Времето утре: Ясно и слънчево, температурите ще са до 28°

През нощта ще бъде предимно ясно, а утре – слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в отделни котловини – между 7° и 10°, максималните – между 27° и 32°, по-ниски по крайбрежието на морето – 24° – 26°. В София минималната температура ще бъде около 11°, максималната – около 28°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 24° – 26°. Температурата на морската вода е 23° – 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони и в котловините ще има намалена видимост. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните – между 27° и 32°. (НИМХ)

В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.