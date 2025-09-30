Молдова – малка държава между Изтока и Запада, но с огромно геополитическо значение. Парламентарните избори се превърнаха не просто в състезание между партии, а в избор за посоката на страната – към Европейския съюз или обратно в орбитата на Москва.

Над 3 милиона избиратели и рекорден брой секции в чужбина, включително за диаспората. Вотът беше белязан от силна поляризация, обвинения в дезинформация и опити за намеса отвън.

Проевропейската партия на Майа Санду затвърди водещата си роля, но пред нея стоят сериозни предизвикателства – корупцията, слабата икономика и нерешеният въпрос за Приднестровието.

Тези избори се определят като решаващи за бъдещето на Молдова, но и като тест за способността ѝ да устои на натиска – отвътре и отвън. Дали страната ще успее да поеме по пътя на евроинтеграцията, или ще се окаже в капан между интересите на великите сили. Това е залогът, който ще продължи да вълнува не само Кишинев, но и цяла Европа.

Разговор по темата в студиото на "Директно" с журналиста и бивш кореспондент на БНР В Москва Чавдар Стефанов и директора на фондация Европейски институт Любов Панайотова.