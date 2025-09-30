Четиригодишният Марти, прегазен с АТВ в „Слънчев бряг“, е изписан от „Пирогов“ и вече си е вкъщи. Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация.

Малкият Марти тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни сам , казаха за bTV близките на детето.

Инцидентът стана на nа 14 август в „Слънчев бряг“, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина, майката на Марти, и момченцетo.

Свързани статии Пометеният с АТВ в Слънчев бряг Марти е изведен от реанимация

Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев остава в ареста в Бургас с постоянна мярка и обвинение за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици, след като кръвната му проба показа следи от марихуана.