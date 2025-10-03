Костадинов: Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама

Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че това, което се случи вчера и което продължава да се случва днес със внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално. Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат... просто не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната“, каза още Костадинов.

"Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България, посочи лидерът на "Възраждане".

По думите му съдебната система в България действа само тогава, когато "ѝ се натисне копчето".