IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Костадинов: Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама

Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг

03.10.2025 | 12:00 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че това, което се случи вчера и което продължава да се случва днес със внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално.

Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат... просто не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната“, каза още Костадинов.

"Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България, посочи лидерът на "Възраждане".

Свързани статии

По думите му съдебната система в България действа само тогава, когато "ѝ се натисне копчето".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Костадин Костадинов Възраждане Пеевски Сарафов парламент
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem