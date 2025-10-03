Пеевски категоричен: Президентът Румен Радев "натиска" медиите

Президентът Румен Радев "натиска" медиите. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски.

"Има ли натиск върху Българската национална телевизия (БНТ) от президента", попита Пеевски, след което сам отговори, че има натиск.

"Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху "копринката" и цялата му банда. Никакви коли на президента - на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", каза Пеевски по повод това, че днес парламентът ще обсъди на второ четене промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", добави още Пеевски.