Васил Терзиев: Ясно заявихме, че такса „корупция“ няма да плащаме

От днес в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влиза в сила нова временна организация за сметосъбирането. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев.

Терзиев посочи, че причината за отказа на Общината да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, е, че е предложил цена от 420 лв. на тон.

„Ясно заявихме, че такса „корупция“ няма да плащаме“, каза Терзиев.

По думите му в следващите две седмици Столичната община ще извършва сметосъбирането със собствени сили, докато се намери трайно решение на проблема.

„Имаме план за действие, организацията е създадена. Апелирам към гражданите за търпение и солидарност, като ще ги информираме ежедневно как се развива ситуацията“, каза още кметът.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов уточни, че общинската структура от месеци подготвя сценарий за подобна ситуация.

„Извършена е предварителна организация, разпределени са задачи за всеки от екипите и сме готови незабавно да поемем дейността по сметосъбиране“, заяви Савов. По думите му е осигурена необходимата техника, маршрути са изготвени и ще се следи ежедневно за натрупване на отпадъци. Той увери, че няма основание за притеснение от прекъсване на услугата, и че целта е да не се допуска натрупване на боклук по улиците на двата района. „В готовност сме да реагираме при всяка необходимост и да пренасочваме ресурсите си според натовареността“, допълни Савов.

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че разговорите с фирмата, отказала да намали цената си, ще продължат, но Общината няма да приеме оферта, която надхвърля трикратно прогнозната цена от 200 лв. на тон.

„Няма да позволя да се плащат неразумни цени за услуга, която може да се извършва и на реална стойност“, подчерта Терзиев.