Икономист: Мярката с 20-те евро е лишена от смисъл и стимулира инфлацията

Оценки на БНБ за потенциалните ефекти върху цените на дребно в България от поскъпването на енергийните суровини показват, че средногодишната инфлация може да се ускори значително през текущата година.

Икономистът Михаил Кръстев обаче е на мнение, че можем да преборим инфлацията. По думите му тя се бори с два инструмента, единият от които е ограничаване на паричното предлагане.

“България е част от еврозоната и паричната ѝ политика зависи от тази на Европейския съюз и на Европейската централна банка. ЕЦБ реагира консервативно без резки промени, т.е. не започва някаква голяма битка срещу инфлацията. Другият инструмент е ограничаването на потреблението, което се случва по естествен начин - когато цените растат, хората започват да потребяват по-малко", обясни икономистът в предаването “България сутрин”.

Кръстев е на мнение, че държавата реагира по грешен начин - прави опит да стимулира потреблението, с което казва, че бори инфлацията, но всъщност това са проинфлационни политики.

20 евро

Икономистът е на мнение, че 20 евро е грешна мярка, която стимулира инфлацията.

“Самата мярка е лишена от смисъл - стимулираме потреблението на нещо, което държавата е оскъпила, защото не би трябвало да бъде потребявано в неограничени размери. Самата мярка, по начина, по който е направена - взимат се пари от всички български граждани, от данъците, дори от тези, които не потребяват автомобили. Няма никакъв контрол върху разходването на тези 20 евро - те ще отидат по сметките на хората и те могат да ги похарчат и за други акцизни стоки - алкохол, цигари", коментира Кръстев пред Bulgaria ON AIR.

"Мерките, които трябва да се направят - осигуряване на възможно най-диверсифицирани източници на горива, намаляване на административната тежест за внос на тези горива, намаляване или дори временно премахване на лицензните режими, административни и данъчни облекчения, те трябва да са за всички, а не за конкретни сектори", подчерта икономистът.

Удължителният бюджет

Кръстев не подмина и темата за удължителния бюджет и каза, че не се спазва Законът за публичните финанси. “През първите два месеца на годината ние генерирахме дефицит, който не би трябвало да е там. Натрупа се дефицит в порядъка на 600 милиона евро или около милиард и 200 милиона лева в рамките на тези 2 месеца", отбеляза икономистът.

Експертът е на мнение, че се харчат пари, с които държавата не разполага. “Имаме недобра фискална дългосрочна политика", каза още Кръстев.

Относно ръста на цените икономистът поясни, че се дават "хеликоптерни пари, които само помпат инфлацията".

