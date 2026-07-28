Ракетите Patriot под въпрос: новият PAC-3 ACE може да не оправдае очакванията

Представянето на ракетата земя-въздух PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) за системата за противовъздушна отбрана с голям обсег MIM-104 Patriot, като много по-евтина алтернатива на варианта PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), който в момента е на въоръжение, повдигна сериозни въпроси относно бъдещето на противоракетните отбранителни способности на САЩ и техните стратегически партньори. Въпреки че Lockheed Martin разкри сравнително малко технически подробности относно ракетата, нейният дизайн е забележимо по-къс и по-компактен от PAC-3 MSE, пише MWM. Намаляването на размера, заедно със значително по-ниската прогнозна цена, накара анализаторите да заключат, че почти сигурно са направени някои компромиси в производителността. Те могат да включват по-къс обсег на поражение, по-ниска височина на прехващане и намалена способност срещу най-модерните балистични ракети, с които в момента се сблъскват операторите на Patriot.

Една от най-поразителните разлики, видими в официалните визуализации на Lockheed Martin, е липсата на система за контрол на ориентацията около предната част на ракетата. PAC-3 MSE използва пръстен от миниатюрни ракетни двигатели, за да осигури изключително висока маневреност в последните моменти преди прехващането, позволявайки на ракетата да прави бързи корекции на курса срещу силно пъргави балистични цели. Премахването на тази система би опростило значително производството и би намалило разходите, въпреки че неизбежно би намалило възможността за маневриране на ракетата в крайната точка. Анализаторите също така предполагат, че новият прехващач може да пропусне бойната глава Lethality Enhancer на PAC-3 MSE. Това подобрение, въведено в по-късните варианти на PAC-3, разгръща допълнителни фрагменти непосредствено преди удара, за да увеличи вероятността за унищожаване на входящите балистични ракети. Вместо това се очаква PAC-3 ACE да разчита единствено на технологията "удар-за-унищожаване" или да използва по-проста конфигурация на бойната глава, за да намали допълнително производствените разходи и да опрости производството.

Повдигнати са значителни въпроси

относно жизнеспособността на разчитането на по-евтин и по-малко способен еквивалент на съществуващите варианти на PAC-3, като се има предвид, че оригиналният дизайн вече е страдал от сериозни ограничения в бойни действия. Украински и западни източници потвърдиха, че системата Patriot не е в състояние да пресече руски балистични ракетни удари, като бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал Игор Романенко предупреди през октомври 2025 г., че Patriot има ефективност само 6% срещу подобни удари. Това потвърди твърдения, направени дни по-рано от украински и западни официални лица, които подобно предупредиха, че ефективността на Patriot срещу ракетни атаки от руски балистични системи Искандер-М и "Кинжал" е паднала до само шест процента.

Системите Patriot, интегриращи PAC-3, страдат от подобни недостатъци срещу по-малко усъвършенствани ирански типове балистични ракети с малък обсег. В началните часове на военните действия кадри показват, че системите Patriot в Катар постоянно не успяват да пресекат ирански балистични ракети, като кадрите показват три изстреляни прехващача, а не стандартните две, което показва осъзнаване на по-ниската от рекламираната вероятност за поражение. В средата на март член на екипажа на цивилен кораб, плаващ през Оманския залив, засне две ирански балистични ракети, поразяващи нефтени съоръжения в пристанището на Фуджейра в Обединените арабски емирства, и провали опитите на местните сили да използват система Patriot, за да ги пресекат, използвайки също по три прехващача срещу всяка цел.

Докато САЩ се стремят да разработят по-модерен прехващач за системата Patriot, не само съществуващите прехващачи се оказаха далеч от способни надеждно да прехващат дори по-малко усъвършенствани атаки с балистични ракети, но и противниците на САЩ бързо подобряват своите балистични ракетни възможности. Северна Корея вече е въвела в летателни изпитания балистична ракета с малък обсег с хиперзвукова планируваща летателна апаратура и се очаква да изнесе проекта и технологиите си за Русия и евентуално за Иран. Междувременно Китай продължава да е световен лидер в технологиите за хиперзвукови ракети. Остаряващата руска система Искандер-М също демонстрира непрекъснати подобрения в способността си за проникване. По този начин, макар PAC-3 ACE да е представена като решение на проблемите с достъпността, пред които е изправена системата Patriot, тя може да се окаже по-малко рентабилна, тъй като не успява да осигури жизнеспособна отбрана.